遊覽車山壁釀6死，現場一片紊亂。（翻攝中天新聞）

【中天互動LIVE】遊覽車撞山壁 蘇澳榮總最新消息 20120317

宜蘭蘇花公路16日下午發生遊覽車撞山壁，造成6死39傷的重大車禍。死者溫姓女子與華姓男子是一對夫妻，平日一起經營火鍋店，這次一同出遊，卻共赴黃泉。2個兒子昨趕到蘇榮醫院指認父母遺體，大兒子甚至悲痛到狂捶醫院大門多下，令人鼻酸。

新北市新店區復興里及仁愛里，160位21歲到91歲里民，分乘4輛遊覽車到花蓮進行2天1夜聯誼活動，昨北返之際，其中1輛在行經台9線蘇花公路115K處時，疑似煞車失靈，整輛車猛撞山壁，遊覽車左後方幾近解體，破了一個大洞，有人拋飛車外當場失去生命跡象，現場哀嚎聲不斷。

全車包括司機、領隊共45人全數送醫，經搶救有6人身亡、11人重傷、13人中傷、15人輕傷，檢警正調查肇事原因。

死者當中，60歲的溫姓女子與63歲的華姓男子是一對夫妻，兩個兒子接到消息，昨晚約7時焦急趕抵蘇榮醫院。據自由時報報導，大兒子悲痛到手捶大門4、5下；小兒子則表示一家4口住在一起，父母開火鍋店，一起出遊竟發生意外，心情混亂完全不知後續該怎麼辦。

(中時新聞網)