鹽酥雞是不少人宵夜首選。近日一名女網友表示買了一份鹹酥雞，並告知老闆要中辣，回家一打開卻發現裡面多了一顆荔枝，仔細一看才發現原來是一顆被灑滿辣粉的花枝丸，令她哭笑不得「說好的中辣呢？」貼文曝光後也引發網友熱烈回應「這種通常才是最好吃的」。

原PO日前於臉書社團《爆怨公社》發文指出，晚間利用外送平台點了鹹酥雞，分別為2份鹹酥雞及1串花枝丸，並在備註欄中寫下，要加中辣及胡椒調味。

原PO打開袋子才發現裡面多了一串荔枝，令她嚇傻。（圖／翻攝自爆怨公社）

當餐點送到時，她打開卻被眼前的景象嚇到，只見袋中一串橘紅色的球，乍看之下很像荔枝，令她一頭霧水，後來才發現那是她點的花枝丸，「真的嚇到了，我是沒有生氣，只是覺得辣粉撒成這樣很有趣。」

圖文曝光後，不少網友看了都笑了，紛紛留言表示「這是買辣粉送花枝丸」、「這是花枝丸？這分明是紅燒獅子頭」、「這已經完全看不出來是花枝丸了」、「披著辣椒粉皮的花枝丸」、「沒有說 我還以為是紅麴丸子」、「辣椒粉風味花枝丸」、「老實說你是不是得罪老闆娘」、「他一定知道妳很辣」。

留言中也有不少人表示，其實很多辣椒粉顏色很紅，但吃起來卻不辣，通常滿滿辣椒粉的最好吃，吃起來很過癮，是許多饕客的最愛，對此原PO有回應表示，通紅的花枝丸乍看之下很辣，吃起來真的一點感覺都沒有，「說好的中辣呢？」

(中時新聞網)