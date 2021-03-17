郭雪芙2018年拍攝電視劇期間，與同劇演員孫其君擦出愛火進而交往，穩定交往2年的兩人近來傳出好事已近，孫其君被爆日前精心籌備一場求婚儀式，讓郭雪芙點頭答應嫁給他，據悉婚戒還藏在一個有點破爛的袋子裡。

根據《鏡週刊》報導，孫其君日前精心籌備一場求婚驚喜，決定向交往2年的郭雪芙求婚，不過周遭親友認為想要衝刺事業的郭雪芙，在此時點頭答應的機率相當低，讓孫其君內心相當忐忑不安，當天孫其君趁郭雪芙工作結束後，按慣例上演溫馨接送情，並將婚戒藏在塞滿雜物的破舊袋子中，眼尖的郭雪芙一上車就追問袋子內裝了什麼？接著邊打開袋子邊看孫其君賣什麼關子，後來發現竟是一枚婚戒，讓郭雪芙當場尖叫，孫其君則是順勢求婚成功。

雖然郭雪芙已經晉升為準人妻，不過顯少提及私事的她，出息活動時連婚戒也忍著沒戴，對這段戀情依舊保護到家，不過根據雙方友人透露，孫其君與郭雪芙早就已經認定彼此，如今更是決定攜手邁入人生下一階段，如今忙著衝刺事業的兩人，決定在各自工作告一段落之後，將正式對外公布這個喜訊。

對於傳出郭雪芙被求婚成功的消息，經紀人Elsa表示兩人一直以來都是好朋友，不知為何總有奇怪的傳言出現，接著強調郭雪芙目前只想做好自己的工作，對於外界傳聞不予以回應。

(中時新聞網)