第二季塑化業裂解廠進入歲修期，在成本支撐下，短期塑化產品報價有望處於高檔震盪，惟須留意下游現貨利差將朝上游出現移轉，PVC、PS及ABS後續報價相對看好，概念股有國喬(1312)、台塑(1301)、華夏(1305)。

近期石化產品掀起一波漲勢，主要原因就是在於美國供給減少、庫存下降，以及OPEC維持減產等因素推動下，國際油價維持高檔不墜，再者，美國德州暴風雪導致部分石化產品產能停車，加上大陸就地過年政策導致年後需求提前恢復。

台塑塑化業向來以大陸為最主要外銷市場，今年大陸地區倡導就地過年，除提振當地消費外，往年春節假期結束後延後返工，造成用工荒的問題亦降低，也一改傳統春節期間「消費強、生產弱」的季節性效應。且出口訂單依然強勁，工業、出口端景氣熱絡，原物料價格上揚，工業生產者物價指數(PPI)年增率轉為正值，未來隨著疫情逐漸受到控制，全球經貿活動增溫，大陸經濟將保持強勁復甦態勢。

展望後市，第二季市場裂解廠進入歲修期，在成本支撐下，短期塑化產品報價有望處於高檔震盪，惟下游現貨利差將朝上游出現移轉。2021年市場供給壓力較低的產品以PVC為主，另ABS於上半年亦可享有供給空窗期帶來的高利差水準。另外，法人認為，在美國暴風雪效應將於第二季趨緩，預期原本市場產能增幅較多的EG及SM漲多回落壓力較大，而SM下游的PS及ABS可望成為原料下滑受惠者，PVC、PS及ABS概念股有國喬、台塑、華夏等。

(時報資訊)