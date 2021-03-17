聖暉(5536)指出，2020年新接訂單年增率達到2成，今年前2月新接訂單更成長1倍之多，在手訂單則超過去年同期水準，看好今年景氣逐步向上。

聖暉2020年營收139.77億元、年增10.3％，創歷史新高，毛利率年減2個百分點，稅後淨利9.7億元，年減6.4％，每股盈餘為17.9元。在各地區營收貢獻上，2020年台灣營收年增28％，大陸受疫情、貿易戰干擾年減2％，其他地區年增18％。

目前新接及在手訂單都優於去年同期，今年前2月營收21.7億元，年增15.3％，今年營收樂觀看待。至於聖暉去年毛利率下降2個百分點，主要受到原物料上漲以及缺工導致人力費用增加，今年原物料、工資上揚仍存在，聖暉及時採購原物料以維持住利潤，公司認為，毛利率應可優於2020年。

今年台灣、大陸及東南亞表現可期，其中，台灣主要來自半導體產業與資料中心建置需求，而台商回台投資以及民生機電受惠產業資本支出、廠辦及高端辦公大樓等，讓去年營收年增率近3成，台灣地區可望持續成長。

大陸地區去年因貿易戰及疫情影響營收下滑，但今年大陸國家政策扶12吋晶圓製造、封測製造、化合物半導體及光電面板業等帶動建廠需求回升，大陸地區營收將重拾成長動能。

東南亞地區主要受惠於大陸外移產業至東南亞的商機，包括電子零組件、電腦周邊、網路通訊等。雖然短期東南亞疫情影響，有邊境管制及需要工作證，但公司東南亞地區訂單不少，可以挑單承作。

(時報資訊)