羅志祥（小豬）去年與大陸網紅周揚青9年情斷，他被舊愛指控愛約妹、與旗下藝人愷樂關係匪淺等4罪狀，讓羅志祥和愷樂形象全毀、演藝事業受到重創，時隔近一年後，羅志祥復出動作頻頻，不過他今（17日）則被周刊爆出，羅媽媽向他表達想抱孫的心願，讓羅志祥動了想當爸爸的念頭，甚至傳出默默打聽借腹生子的可能性，對此，羅志祥經紀人則表示：「沒有聽說」。

羅志祥近期養了一隻5個月大的巨型貴賓狗Yuki，小豬對毛孩子相當疼愛，也讓他展現出父愛的一面，不過41歲的羅志祥，早到了成家生子的年紀，根據《鏡週刊》報導，羅媽媽向兒子表達出想抱孫的心願，讓身為獨子的小豬也把這件事放心中，由於他現在感情空窗，還傳出默默打聽借腹生子的可能性，對此，羅志祥經紀人小霜則表示：「沒有聽說這件事」。

羅志祥去年因分手周揚青風波，重創演藝事業，時隔近一年後，羅志祥復出動作頻頻，他不時在IG發文和網友互動，並開設YouTube頻道，羅志祥還喬裝成清潔工，在西門町街頭掃地，親自傾聽民眾對他的負評，雖不少受訪者嗆小豬「太渣」，不過羅志祥仍親自道歉「我會改」，小豬誠懇的態度，也在網上引發熱議，出現正反兩面的評價。

同時，羅志祥也與知名經紀人孫德榮大和解，師徒倆透過友人重新聯繫上，透過近一小時的深聊，終於解開20多年的心結，孫德榮開心和羅志祥恢復情誼，他也興奮說：「大兒子重回我身邊」。

(中時新聞網)