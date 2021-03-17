【愛傳媒蔡詩萍專欄】我對立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的「租屋風波」，原本是沒有太大的討論興趣的。

畢竟，在我看，週刊在追這事件上，犯了一個「專業狗仔」不該犯的錯，就是沒有「一槍斃命」！

這讓當事人，有了很大的「迴旋空間」，儘管孤男寡女，共處「一屋，兩室」，實在很「瓜田李下」，難以杜悠悠之口。不過，既然沒有一槍斃命，外人又能如何，是不是？

此之所以，我除了在我的廣播節目上，批評是「此事難看」之外，也沒有什麼好多說的，「八卦若打不死」，啊不就是八卦而已嗎？

王定宇真正最難處理的，應該還是「他的太座怎麼看」，不是嗎？但，王定宇委員也有趣，不知是他身為深綠鐵板選區的委員，老神在在，一點不怕呢？

還是，他的人格特質裡，確乎有一種「蠻不在乎的」傲慢，他竟然在事件稍稍緩和之後，再現身媒體時，說不再租房間了，「八千元房租也太貴了！」

他應該「安安靜靜」的，就退租，就悄悄搬離顏若芳的家即可，何必要「臨去秋波」，還「神來一筆的」，倒打「房東顏若芳」一拳呢？

這「房客王定宇」未免「太奧客了些吧！」

我說本來我無意，再多批評這起租屋風波的，因為，畢竟打蛇要打七寸，抓緋聞要抓個正著，如果週刊沒有善盡「專業狗仔」的職責，那也就等於讓當事人雙方，都找到脫身的好台階，說真的，換成一般人，應該都會私下喘口氣，暗自慶幸好加在，沒事沒事，虛驚一場，不是嗎？

更何況，這件事，王定宇委員沒事，但身為民進黨的發言人，顏若芳卻不得不，因為個人私領域的風波，導致公領域發言人的角色被牽扯，而須黯然離開工作現場一陣子，如果，王定宇委員「夠朋友」，「是條漢子」，他理應為自己的「不合常理的判斷」，亦即，捨立委會館不住，而冒著外界必然誤會的已婚男租屋單身女房東的判斷，所導致的紛擾，例如，顏若芳離開現職，王太太的個人感受等，而誠心致歉！

我卻極為意外的，只看到他，對外說「八千塊太貴了」這種完全不夠朋友道義的修辭！

如果，太貴，當初為何要租？怎麼當初不嫌貴？王委員不是沒選擇的啊！立院會館不用錢啊！

如果，沒有「東窗事發」，王委員現在應該還在繼續當顏若芳的房客，你有嫌貴，你會嫌貴嗎？

更何況，你委員照舊做，人家顏若芳卻為了「租房給你」，導致黨的發言人角色造成黨的難堪而離開，她如果第一時間聽到「房客」這樣嫌貴，她的心情會如何呢？「我本有心將明月，奈何明月照溝渠！」啊，不是嗎？

我若是顏若芳的友人，我肯定為她抱屈，抱不平，要狠狠啐你王委員幾句！太不夠道義了，太不像條漢子了！

我要再說一次：租屋風波，沒有任何直接證據，可以說房東與房客必然如何如何！但，王委員事後這樣輕率，無情的甩鍋，說什麼「房租八千塊太貴了」，反而暴露他的本質，是無情無義的！

這才是我，之前不怎麼批評他，但此刻，會跳出來罵罵他的原因！是男子漢，就要有男子漢的擔當，八千元付房租，貴不貴？不是重點，而是此時此刻，你如此甩鍋，必然讓你的房東顏若芳，覺得自己很不值得。

嘆氣之餘，我只能送你王定宇委員一首歌了，你應該聽過的，《男人不該讓女人流淚》！

欸，得了便宜還賣乖的男人，可悲，可憐，可惡，可憎！

作者為知名作家

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(中時新聞網)