【愛傳媒葉毓蘭專欄】3月15日下午，我去了桃園市的觀塘工業區，是的，我去踩了藻礁，在環團老師與經濟部官員、中油同仁的帶領下，我們穿著膠底雨鞋，一步步的往那片泛著深淺紫紅色澤的藻區前進，尋找柴山多杯孔珊瑚的蹤跡。

在此之前，我跟這些多樣性豐富的藻礁沒有太多認識，直到3月15日。在環團、政府官員各說各話中，我看到中研院生物多樣生研究中心主任秀出一張張美麗的珊瑚礁、蝦蛄照片，他用科學證據告訴我們：大潭是世界上藻礁重要稀有棲地，有豐富的高生物多樣性，還有一級保育珊瑚，更重要的是：藻礁破壞可導致生態失衡。

身為中華民國的公民（某黨的支持者可能不認為我們是公民），也是設籍在桃園市的公民，我必須對三接天然氣廠的藻礁公投關心表態！

我想告訴大家的是，公投的四個項目其實都不是純粹的政治議題，也不是意識型態的鬥爭，而是對於食安、能源、還有公民權的行使，每個人都可以對議題有自己的看法，不一定要照各黨派宣傳的照單全收，如藻礁公投領銜人潘忠政老師引領的環團，他們的看法就是「護藻礁」（反對三接）以及「反核能」，也有人是反對三接但是希望重啟核能的，所以每個議題都可以有你們自己的看法，請仔細思考之後再作決定。

感謝立法院衛環委員會陳玉珍召委在第一時間就安排觀塘工業區與三接天然氣接收站的考察行程，讓我能夠更進一步地去認識到這個議題以及一睹藻礁的廬山真面目。

不料考察行程剛結束，大家都在返回台北的車程上時，民進黨委員鄭運鵬就率先攻擊抹黑本黨團參加考察行程的委員在礁區踐踏藻礁。

這裡我要引用潘老師在考察前一天的說法：環團非常歡迎大家近距離地觀察藻礁，並用最親近的距離去瞭解她，意義非凡。15日我也再三地跟導覽老師確認過，大家都穿著軟膠的雨鞋，踩在礁體上面是沒有問題的。到了今天，甚至連王美花部長都出來背書，只要有專業的人帶領，藻礁生態區是可以進去的。

鄭運鵬委員自己大概也沒想到，本想帶風向攻擊在野黨的一篇文章，卻被網友陸續挖出蔡總統跟民進黨委員也進入過礁區的照片打臉，真是傷敵不成，自損八千，弄巧成拙了。

我要呼籲鄭委員，桃園是您的選區，將來也有可能角逐桃園市長，青壯的你更有可能更上層樓，藻礁在桃園海岸線上存活了7600多年，現在正值危急存亡的關鍵時刻，不僅攸關桃園的生態環保，更與台灣的生態永續息息相關，希望您在高標準檢討在野黨委員考察行動的同時，能夠更深入去理解三接站究竟會對昨天那片美麗的海灘造成如何深遠的影響。

畢竟2013年的蔡總統也親身踏上過這片土地，並用行動告訴我們要「愛藻礁」，希望您也要認真聽下蔡主席的教誨，而不要像某委員搞錯，變成了「愛找嬌」！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)