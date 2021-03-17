【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】網路大數據與聲量調查是近年來全世界最熱門的研究工具，不只可以分析品牌行銷，也常被應用在選舉傳播領域，國內權威專家楊立偉博士指出，網路聲量還可以分析網路假訊息的演變，甚至可以預測股票行情。

意藍資訊董事總經理楊立偉應邀到國立台灣藝術大學演講指出，網路聲量目前在商業應用非常普遍，台灣超過六成以上的知名品牌都是該公司的用戶，目前已經跨足更多不同領域，包括假訊息的分析、金融市場的情緒預測、房地產景氣分析預測、甚至可以用於憂鬱症偵測與自殺防治。

為什麼網路聲量也可以預測股票行情？楊立偉博士指出，網路聲量會帶風向，因此產生實際的影響力，就像是希臘神話裡面「預言的自我實現效應」。當網路上很多人討論特定股票，甚至認為這股票會漲或跌，就可能影響投資者的信心與行動，進而對實際股價造成影響。

楊立偉博士3月16日以「大數據的傳播趨勢 - 以社群平台為例」為題，到台藝大對研究生演講，還有陽明交通大學的博士生特別趕來聆聽，許多研究生都想使用社群平台與網路聲量分析來作為學位論文的研究工具。楊立偉指出，有8項指標是網路聲量的重要構面，包括量化的聲量、好感度、廣度與擴散度，以及質化的作者、族群、關鍵字與議題。他也舉例指出，不同領域的研究呈現高度相關的構面不同，例如在台灣的選舉研究裡面，跟當選結果呈現高度相關的是聲量與廣度，而不是好感度。

楊立偉以「關西機場事件」為例進行假訊息的分析：最早傳出假訊息的網路文章是在9月5日出現，發文的使用者帳號（目前帳號已經取消）在9月3日開始才才大量發文，而且這個帳號常用簡體字，立場偏頗也很明顯；儘管9月6日行政院已經公開澄清事實真相，但是錯誤訊息傳播更快，讓假訊息繼續延燒了二十多天。

目前有許多領域都對於網路聲量的解釋力感到驚訝與好奇，紛紛尋求合作研究，不過楊立偉也指出，這有兩項限制，一是不受聲量影響的產業無法研究，例如樂透會開出幾號就跟網路討論無關，所以無法應用；除此之外，網路討論數太少的主題也無法進行分析。

這項演講是由國立台灣藝術大學高等教育深耕計畫的廣電教師專業社群辦理，主持人為賴祥蔚教授。

(中時新聞網)