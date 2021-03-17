罹難者的家屬在17日凌晨前往事故現場招魂。（讀者提供／胡健森宜蘭傳真）

蘇花公路昨（16）日發生遊覽車高速衝撞山壁，釀成6死39傷的慘劇，從新北是趕往宜蘭處理後事的死者家屬在今（17）日凌晨回到事故現場舉行招魂儀式，家屬們不時悲泣哭喊，提醒不幸往生的親人要一起回家，場面悲戚。

新北市復興里居民相約前往花蓮舉辦里民活動，卻在16日的返家途中在蘇花公路上遭遇死劫，所搭乘的遊覽車失控撞上山壁，當場將車身撞破一個大洞，車內多名乘客也瞬間彈飛出車外，死傷慘重。

罹難者家屬接獲通知後立即趕赴宜蘭處理後事，並在今天凌晨0時30分在警方及法師協助引導下，前往事故地點招魂，家屬們跪地痛哭，不理解為什麼大家一同快樂地出遊，自己的親人卻頓時變成一具冷冰冰的遺體。

在遺體完成相驗後，家屬們站在法師後面跟著法師招魂，口中還不斷喃喃自語，淚水不斷從眼眶中流出，有人更放聲大喊「我們要回家了」、「要認對車子啊」，情緒幾乎要崩潰，最後再以丟擲銅板方式「擲筊」，確認死去的親屬都同意一起返家，招魂儀式這才順利結束。

在完成招魂儀式後，6名不幸罹難者的遺體也陸續送往台北第二殯儀館，由家屬進一步安排後續的喪葬事宜，至於此起的事故的肇事原因，仍有待檢、警進一步調查釐清。

(中時 )