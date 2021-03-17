根據全美住宅建商協會（NAHB）16日公布的最新數據顯示，3月建商信心指數從上個月的84點略降至82點，不如市場預期的84點。但建商信心指數超越50點即代表市場展望正向。

NAHB主席福克（Chuck Fowke）表示：「雖然建商持續看到強勁的看房人潮與買氣，但最近軟木木材等建材成本攀升與交貨時間延長，導致他們信心略為受挫。」

福克指出，美國政府必須設法解決建材等供應鏈問題，如此才能幫助該國今年經濟維持穩定成長。由於供應短缺、需求高漲，木材價格自去年4月以來大漲逾200％。

(工商 )