英業達(2356)旗下英華達公司「全家寶」結盟美商ERA及芯盛健康管理，打造新型態之遠距關懷及照護服務。民眾可以結合完整的健管服務搭配直覺操作及精準之生理量測設備，不論在家或是出門在外，透過全家寶量測血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖，生理數據自動傳送至全家寶健康管理平台，芯盛健管照護團隊透過管理平台即時掌握個案生理數據與生活狀況，進而提供專業健管照護，同時藉由管理平台及App之「線上互動」功能，個管師每日關心民眾生理數據，每月提供健管報告及建議。

美商ERA以不動產買賣租賃業務項目為核心，現在更將服務延伸到客戶的健康關懷，達到服務超前佈署。現結盟「芯盛健康管理公司」與「英業達集團英華達公司」共同打造「家的居住安全、個人健康照護」。芯盛健康管理成立於2016年，是從事臨床工作多年的醫護所組成的健康照護團隊，專注於人的全方位(全科)健康管理。芯盛健康管理為強化專人專屬遠距健康照護，與英華達合作透過英華達「全家寶生理量測系統」設備(包含全家寶生理量測設備、全家寶App及全家寶健康管理平台)，並肩打造新型態之遠距關懷及照護服務。

(時報資訊)