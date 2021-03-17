夢幻的紫藤花來襲！淡水的紫藤咖啡園是全台最特別的紫藤園，每年只開放20天，因為紫藤花需要精心照顧，所以只有盛開時開放參觀，每年3月25日開放至4月10日，不過因為氣候關係，今年一店提前至3月20日開放，二店則提早至3月13日開放參觀，花期預估三週，要賞花的各位快把握。

淡水紫藤咖啡園是台灣最大的紫藤花園，分為一店屯山園區及二店水源園區，一店有有四尊可愛的摩艾石像，而二店的園區較大，園主多次與日本園藝人員技術交流，創造出獨特的紫藤樹，並擁有全台最長的紫色浪漫步道，更是唯一被日本認可的紫藤園。

淡水紫藤咖啡園內紫藤皆種植30年以上，一年一度的參觀機會，總是吸引大批人潮，連續好幾年的虧損，讓園主計畫賣掉紫藤樹，因此今年很有可能是最後一年開放參觀，提醒大家拍照之餘記得愛護紫藤，勿隨意觸碰破壞。

淡水紫藤咖啡園 一店屯山園區

地址｜新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近屯山國小)

營業時間｜08:00-18:00

入園清潔費｜$300元/人 (禁止攜帶寵物及外食)

淡水紫藤咖啡園 二店水源園區

地址｜新北市淡水區竹圍子9之1號 （近天元宮、北新醫院）

營業時間｜08:00-18:00

入園清潔費｜$300元/人 (可攜帶寵物及外食)

(本文由ReadyGo授權提供)

(中時新聞網)