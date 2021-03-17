新北市新店區里民花蓮2天1夜旅遊，卻在16日北返時發生6死39傷嚴重車禍。新北市長侯友宜昨日前往宜蘭慰問，17日市政會議則強調，遊覽車公司是一定要負起責任，法制局將全力協助里民對旅遊與遊覽車公司求償。

侯友宜說，新店復興里民在里長號召下，參與兩天一夜自強活動發生意外，第一時間他即拜託宜蘭縣長林姿妙積極搶救，目前6名死者已經北返安置在台北二殯，另外有14名傷者已經出院，25人還在住院。

侯友宜說，除了往生者後事協助，社會局也將派社工前往撫慰家屬，若是有需要轉回新北市醫院，衛生局也要積極協助協調。

侯友宜說，雖然這次活動是自發性活動，但民政局在各大場合都有宣導慎選優良旅行社與確保交通工具，後續要持續宣導。

侯友宜說，他已要求法制局全面協助里民後續民、刑事求償，與區公所一起協助家屬，遊覽車公司是一定要負起責任，目前刑事責任檢察官已經介入，後續民事求償等該做的事情，都要協助。

衛生局長陳潤秋表示，目前有25名住院傷者，有8位傷勢比較嚴重，部分陸續轉院到台北慈濟等，衛生局已跟各醫院保持良好聯絡，病患要轉回新北都能協助，目前新店耕莘醫院願意派出醫護團隊前往將傷者接回。

社會局長張錦麗則說，對於往生者已協助申請市民意外救助金15萬元，另外慰問金已發放部分，後續配合家屬陸續發放。

(中時 )