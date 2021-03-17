大陸歌手華晨宇先前爆出和張碧晨育1女，2人互動成為外界關注焦點，然而男方遭爆料早已有新歡，對象還是《明日之子3》的23歲學員樊博藝，更傳出樊博藝吵著要名分的消息，再度掀起熱議，而2人也發表聲明澄清，「全屬不實謠言」。

華晨宇1月突然宣布當爸，在微博公開承認，「是的，我們有一個孩子。」張碧晨隨後也發長文解釋，她和華晨宇在2018年曾有過一段情，她發現懷孕後，未告知對方就獨自默默生下孩子，消息一出立刻引發外界熱烈討論。

然而上月又爆出，華晨宇和樊博藝早在2019年10月就曾同遊日本，且過去樊博藝還曾PO出疑似華晨宇家中擺設的照片，宣示主權意味濃厚，華晨宇還常帶著小女友飛到各國工作，而傳出有孩子後，樊博藝還吵著要華晨宇給自己一個名分。

樊博藝發文撇清和華晨宇有私下來往。(圖/翻攝自樊博藝微博)

如今華晨宇才透過工作室澄清，他和樊博藝的相關消息全是不實謠言，且他們目前已經進行蒐證，要網友將不實言論刪除，否則將提告，而樊博藝隨後也發文，「節目結束之後一直沒有機會當面感謝花花老師，但新歌我可是第一時間聽起來的，也希望自己能以老師為榜樣，好好做音樂、做好音樂」，間接透露和華晨宇沒有私下見面過。

(中時新聞網)