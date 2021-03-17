台股加權指數17日開在16,312.98點，台積電（2330）開在612元，秒填息未達陣，與市場期待有所落差。台積電17日除息2.5元，台股市值減少約648億元，影響點數約21.41點。

台積電自改採每季配息後，過去6次除息皆順利完成填息，其中，3度在除息當天快速填息，還曾有開盤即完成填息的亮麗表現，填息時間最長為15個交易日。

投資人靜待美國聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議結果出爐，美股道瓊工業平均指數從歷史高拉回，結束連續7個交易日的漲勢，那斯達克指數的漲幅也收斂。

道瓊工業平均指數3月16日下跌0.39％（127.51點）、收32,825.95點，結束連續4個交易日創歷史收盤新高的態勢。那斯達克指數上漲0.09％（11.86點）、收13,471.57點，創3月1日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.26％（38.27點）、收3,070.32點。

統一投顧指出，拜登總統簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加上本周FOMC會議對通膨的看法，將有助於美債殖利率的緩和，先前造成美股劇烈震盪的不確定因素鈍化，有利金融市場回穩。

17日適逢台指期結算，且台積電將除息2.5元，外資觀望態度加上期貨空單仍達2.6萬口，預期指數上攻力道有限，短期台股仍將維持在月線上方震盪整理，統一投顧建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，如金融、塑化、工具機、面板、DRAM、鋼鐵及高爾夫等。

(工商 )