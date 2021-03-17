Whitley平台出貨可望自第2季開始放量，且NB及VGA續旺，讓散熱模組廠—雙鴻(3324)上半年業績淡季不淡，雙鴻預估，今年第2季營運可望優於第1季，今年看起來很不錯，全年合併營收可望較去年兩位數成長。

遠距生活逐漸成為常態，NB需求居高不下，且比特幣價格飆漲，帶動挖礦熱，搭配電競市場穩定成長，推升VGA出貨暢旺，加上伺服器等出貨因Whitley平台逐步放量，三大推手讓雙鴻今年第1季業績表現不俗，第2季亦可望維持成長。

雙鴻2月合併營收為8.62億元，年成長50.84%，累計前2月合併營收為22.03億元，年成長68%。

雙鴻表示，目前NB及電競顯卡續旺，伺服器也不錯，加上大陸新款5G手機陸續推出，預估第1季業績將遠優於去年同期，不排除與去年第2季相當，第2季亦可望較第1季成長。

雙鴻2020年合併營收為122.14億元，年成長19.2%，創下歷年新高，營業毛利為25.88億元，年成長22.31%，合併毛利率為21.2%，年增0.55個百分點，稅後盈餘為11.11億元，年成長15.37%，亦是歷年新高，每股盈餘為12.88元。

雙鴻表示，今年看起來很不錯，全年合併營收可望較去年兩位數成長，儘管銅價高漲，毛利可望維持去年水準。

(時報資訊)