蔡政府去年8月無預警宣布開放萊豬進口，引發各界反彈，國民黨為此發動反萊豬公投，預計今年8月展開投票。對於反萊豬公投若通過會不會下台，衛福部長陳時中表示，不會因為投票下台，除非安全標準有誤就會下台。對於立委高嘉瑜建議蔡總統提醒王世堅選北市，他表示「很好，大家就有更多選擇」。

陳時中今赴立法院衛環委員進行專案報告並備詢，會前有媒體問及，不因公投下台是不是代表不願意負政治責任？他表示，政治人物來來去去是常態，強調萊豬是科學性證據，除非安全標準有錯誤導致損害，就會下台，不會因為投票而下台。近期高嘉瑜建議蔡總統提名王世堅選台北市長，陳時中則表示，「很好，大家就有更多選擇」。

AZ疫苗今日會完成檢驗封緘，陳時中表示，近期會根據科學資料做開打的最後研判，考慮的重點包括有無特別敏感族群存在，或是一些背景值有沒有超過等，要搜集廣泛資料才能判斷。今日有報導指出台灣轉讓疫苗給巴拉圭，他也否認，指台灣沒本錢轉讓，沒有這樣的消息。

昨日指揮中心表示，旅遊泡泡已與帛琉取得共識，預計採取更便民的方式開啟旅遊泡泡。對於此事的相關細節，陳時中表示將在中午公布。

民進黨立委黃秀芳今問及，繼帛琉以後，有沒有機會與其他國家推動旅遊泡泡？陳時中表示當然有可能，但是規格不太一樣，現在很少有像帛琉那樣安全的地方，檢疫隔離的天數可能會不一樣。

(中時 )