美商超微（AMD）在線上發表會上發布全新AMD EPYC 7003系列CPU，包括全球效能最高的伺服器處理器AMD EPYC 7763。全新AMD EPYC 7003系列處理器的每時脈周期（IPC）效能提升高達19％，在伺服器CPU中提供最佳效能，協助高效能運算（HPC）、雲端以及企業級客戶更快地完成更多工作負載。

AMD全球資深副總裁暨資料中心與嵌入式解決方案事業群總經理Forrest Norrod表示，隨著AMD第3代EPYC處理器的推出，我們非常高興能夠帶來全球最快的伺服器CPU，擴大我們在資料中心的領先優勢，協助客戶解決當前最複雜的IT挑戰，同時建立規模更大的產業體系。我們不僅藉由最新的伺服器CPU在高效能運算、雲端、企業等工作負載上發揮比對手高出一倍的效能，更與AMD Instinct GPU一起突破超級運算的Exascale級障礙，協助克服以往無法解決的難題。

即日問市的AMD EPYC 7003系列處理器擁有多達64個Zen 3核心，並配備全新層級的每核心快取記憶體，持續提供PCIeR 4連接以及領先同級產品的記憶體頻寬，延續EPYC 7002系列CPU樹立的效能標竿。此外，AMD第3代EPYC處理器透過AMD Infinity Guard以及對SEV-SNP安全加密虛擬化新功能的支援，具備現代安全功能。SEV-SNP擴展了EPYC處理器中現有的SEV功能，增強記憶體完整性保護功能，藉由建構隔離執行環境來抵禦基於惡意虛擬機器管理程式的攻擊。

所有這些特色與功能的結合將協助高效能運算、雲端以及企業級客戶更快達成目標，並提升營運績效，包括高效能運算客戶需要最大吞吐量的運算能力，以在有限時間內完成更多模擬任務，或使用更大的資料集或更複雜的模型。AMD EPYC 7003系列處理器以更多I/O和記憶體吞吐量實現更快的研究探索，並藉由強大的Zen 3核心提供比對手高出一倍的HPC工作負載效能。

雲端供應商需要運算密度與安全功能，AMD EPYC 7003系列處理器提供最高的核心密度、先進安全功能以及領先對手高達一倍的整數運算效能。企業級客戶看重的是高效能與時間價值，藉以支援「隨時隨地工作」的新環境，AMD EPYC 7003系列處理器不僅協助提高效率，更帶來更高的價值與效能。新款處理器為交易型資料庫處理效能帶來高達19％的提升，Hadoop大數據分析排序速度提升高達60％，性價比領先對手產品61％，更為靈活的超融合基礎架構提供卓越效能，協助資訊長更快將資料轉化為可成為行動依據的洞察。

預計到2021年底，AMD EPYC處理器產業體系將實現大幅增長，超過400款雲端實例採用各世代的EPYC處理器，另外有100款全新伺服器平台採用第3代EPYC處理器。全球各地眾多OEM、ODM、雲端供應商及通路合作夥伴現推出基於AMD EPYC 7003系列處理器的解決方案。

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