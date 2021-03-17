中國經濟數據激增，帶動周二亞洲天然橡膠期貨反彈上漲；因中國1-2月的工廠和服務業活動急劇上升，突顯出經濟已冠狀病毒疫情中逐漸復甦，中國全球最大的橡膠消費國，亦提振低接買盤進場，大阪和上海期膠應聲反彈收高。大阪OSE交易所指標8月期貨漲0.5%，報每公斤273.8日圓；新加坡SICOM-RSS3 4月期貨持平，報每公斤245.9美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲0.2%，收於每噸15150元人民幣。

亞洲現貨市場也全面下跌，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB持平，報每公斤72.55泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.3%，報現貨價每公斤181.35美分。

據馬來西亞橡膠手套製造商協會(Margma)表示，目前全球手套仍短缺，供不應求局面可能延續至2022年二季，並預計今年全球橡膠手套的供應量約為4200億手套，年成長率達10-15%。(商品行情網)

(時報資訊)