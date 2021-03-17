德國汽車製造商福斯汽車（Volkswagen）提出的樂觀展望帶動汽車股走高，周二歐洲股市上漲。投資人正在等待美國聯準會對近期通膨回升的看法。

周二泛歐STOXX 600指數收漲0.9%，為426.82點，進一步逼近去年創下的歷史高點。一項衡量歐洲股市波動性的指標回落，並跌至逾1年來新低。

汽車股勁揚2.1%，並創下2018年6月來新高。福斯汽車大漲6.7%，成為汽車股中的領頭羊，該公司表示，削減成本措施將在未來幾年改善利潤。

福斯發布深具雄心的發展策略，除了立下今年電動車銷量破百萬的目標之外，並揚言在2025年取代特斯拉，成為全球電動車市場龍頭。

Raymond James歐洲市場策略師Chris Bailey表示，歐股走勢可能與買氣增強有關，全球投資人對汽車、礦業與工業等科技股以外的領域越來越感興趣。尤其是汽車類股，將受惠於經濟復甦帶動需求升高，而且這些汽車製造商都擁有不錯的國際業務。

最新官方數據顯示，法國通膨率終值大致符合2月公布的估值。ZEW經濟研究所表示，德國3月的投資人信心指數意外強勁，使這個歐洲最大經濟體全面復甦的前景更加明朗。

儘管對經濟復甦的樂觀情緒已經帶動歐洲股市升至近歷史高點，但歐洲的新冠肺炎疫苖接種進度仍然引發擔憂。在數個國家報告可能產生嚴重副作用與十多個國家暫停施打之後，瑞典亦宣布暫停使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

基於當前防疫限制措施的影響，德銀（Deutsche Bank）將歐元區2021年經濟成長預測下修一個百分點，但調升對英國、美國與印度的成長預測。

在經濟復甦可能帶動通膨急升，進而促使聯準會提前收緊貨幣政策的疑慮籠罩下，市場關注的焦點仍是聯準會在周二、周三召開的政策會議，將試圖從中尋求美國央行的政策立場與方向。

個股方面，Zalando上漲5.03%，收在90.68歐元，創下3周新高，帶動零售股指數上揚。該公司今年初的營運表現強勁，且全年營收成長預測優於市場預期。

法國電信公司Iliad SA大漲近4.5%，該公司表示義大利業務可望於今年下半年實現核心獲利。

德國生技公司Morphosys預估今年營收下滑，股價應聲重挫10.6%，在STOXX 600指數中表現最差。

在個別股市方面，英國富時100指數收漲0.8%，德國DAX指數漲0.66%，法國CAC 40指數漲0.32%，義大利富時MIB指數漲0.5%，西班牙IBEX 35指數漲0.26%。

(時報資訊)