AZ疫苗受阻，周二美國原油期貨跌近1%；據了解，歐洲傳出多起施打由藥廠阿斯利康(AstraZeneca PLC, AZN)推出的疫苗後，出現副作用的現象，其中包含德國、義大利等歐洲國家已停止接種AZ疫苗，世界衛生組織(WHO)及歐洲藥品管理局(EMA)也將召開會議討論此事件。

分析師指出，儘管市場看好原油未來的需求前景，但若疫苗進程不及變種新冠病毒的蔓延速度，恐將使短期風險持續增加；於英國、巴西、南非所發現的變種病毒，為目前全球已知的主要變種病毒，然而近期法國西北部疑似出現全新變種毒株，後續仍有待學者進一步確認；其中美國原油跌幅0.9%，倫敦原油跌幅0.7%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.59美元，報每桶64.80美元；4月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.93美元；4月RBOB汽油維持平盤，報每加侖2.10美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.49美元，報每桶68.39美元。(商品行情網)

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