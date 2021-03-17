天氣越來越熱，路上民眾人手一杯飲料。胸腔暨重症醫師黃軒警告，含糖飲料中的果糖恐加速肝臟脂肪合成，讓脂肪堆積在肝臟、降低胰島素敏感性，對全身代謝有負面影響，且隨著愛喝含糖飲料者增加，肥胖、脂肪肝、糖尿病、心血管疾病等疾病發病率也快速上升。據資料顯示，罹患非酒精性脂肪肝的患者中有1到3成會進入非酒精性脂肪肝炎階段，這族群中又有1至2成的人會演變成肝硬化，在未來10到20年變肝癌。

黃軒引述瑞士蘇黎世大學研究指出，94名受試者每天三次、每次喝200毫升不同種類的糖（果糖、蔗糖和葡萄糖）飲料，為期7周以後，結果顯示含糖飲料中的果糖與蔗糖會使人體「肝臟合成脂肪」的能力明顯上升，但葡萄糖不會有類似作用。

黃軒提到，研究團隊檢查受試者後發現，果糖、蔗糖兩組受試者的「肝臟脂肪合成速率」都比不喝飲料的對照組翻了一倍；葡萄糖組則無明顯變化，研究人員認為長期喝含果糖、蔗糖的飲料會影響代謝健康。

黃軒表示，目前科學界認為「含糖飲料是肥胖的元兇」，而果糖又比其他種類的糖更危險，恐加速肝臟脂肪合成，讓更多脂肪堆積在肝臟，還會降低胰島素敏感性，這對全身代謝都有負面影響。臨床上也發現，全球愛喝含糖飲料者增加，肥胖、脂肪肝、糖尿病、心血管疾病等代謝相關疾病的發病率也快速上升。

黃軒透露，也有研究指出，每天喝1-2份高果糖糖漿飲料者，相較於1個月喝不到一次的人，罹患糖尿病的機率增加26%、代謝症候群增加20％、高尿酸症增加85%，這些都還不包括腹部脂肪與壞膽固醇（LDL）增加。

黃軒也說，攝取含糖飲料會導致人瘦不下來，因為飲料中多使用果糖與蔗糖，而這些就是身體內脂肪堆積的元凶。一般罹患脂肪肝的患者沒有特殊症狀，多數人是在健康檢查時，透過腹部超音波才被診斷出來。

黃軒引述據資料表示，非酒精性脂肪肝病患，1至3成的人會進入非酒精性脂肪肝炎階段，而在這族群中，又有1到2成的人會演變成肝硬化，進而在未來的10、20年中導致肝癌 。

黃軒指出，脂肪肝目前並無有效藥物治療，這個疾病基本上是攝取過多熱量、典型病從口入的疾病，而高含量的果糖、蔗糖更是最致病的殺手。脂肪肝最佳預防要從飲食、生活習慣的改變做起，除了少油食物，一定要同時記得戒掉含糖飲料。

【本文獲黃軒醫師授權】

(中時新聞網)