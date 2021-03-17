110學年度大學繁星推薦招生今天公告第1類至第7類學群錄取結果，錄取率為60.32%，比109學年度略降，是近5年新低，而缺額965個，則是近6年新低。

大學甄選入學委員會今天公告110學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果，合計錄取368所高中推薦的1萬4918名一般生，錄取率為60.32%，較109 學年度（62.03%）略降，是近5年新低。

根據甄選委員會資料顯示，繁星推薦第1類至第7類學群有2萬4732人報名，錄取1萬4918人，由於名額和109學年度大致持平，但報名人數增加，因此錄取率略降，缺額965個，比109學年度（1280個）減少，是近6年新低，缺額及後續放棄入學資格後的缺額，將回流至考試入學分發管道招生。

甄選委員會提醒，今天上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單；考生如對錄取結果有疑義，可於明天中午12時前，以網路申請向甄選委員會申請複查。

(中央社)