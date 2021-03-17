韓國演員張娜拉保養得宜，被封為「童顏美女」，在她身上完全看不出歲月痕跡，4月她即將推出新劇作品，近來積極更新IG動態，不時曬出凍齡美照，每次發布總能掀起熱議，18日張娜拉將迎來40歲生日，不科學的肌膚狀態也再次引起注目。

張娜拉從歌手轉型成演員相當成功，還曾翻拍過台灣偶像劇《命中注定我愛你》，更擁有多部經典作品，包括《童顏美女》、《皇后的品格》等等，讓她躍升一線演員，影歌雙棲的她被認為全盛時期的人氣，可以與2010年代IU、秀智並列，甚至還有句俗語：「IU、秀智之前就有張娜拉。」

除了亮眼的演藝成績，張娜拉最為人津津樂道的就是她的凍齡外貌，日前她在IG上曬出和朋友們的自拍照，3人對著鏡頭露出笑容，只見張娜拉的穿著十分休閒，她隨興紮起馬尾，在素顏的狀態下，肌膚還是好到發亮，一點都沒有歲月留下的痕跡，看起來少女感十足。

儘管明天就要踏入四字頭年齡，張娜拉仍超像學生，讓網友直呼不科學，事實上，她的新劇《大發不動產》即將在4月上檔，日前官方曝光劇照，只見張娜拉穿起俐落黑西裝，將長髮盤起，露出無瑕的嫩白美肌，讓不少網友紛紛留言，「太期待了」、「姐姐好美」。

(中時新聞網)