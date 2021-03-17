教育部停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，引發學生及家長強力反彈。教育部長潘文忠今在立法院表示，在今年初時，台灣疫情嚴峻，停辦表演藝術競賽團體賽，是不得已的決定，現在也沒辦法再找到適合場地進行比賽。不過教育部將及早為明年的表演藝術競賽做規畫。

潘文忠今天到立法院教文會進行業務報告，對於今年全國學生表演藝術類競賽團體賽停辦而引發一連串風波，他也提出專案報告。

潘文忠表示，今年全國學生表演藝術類競賽，在2月底開始進行準備，但1月時，衛福部桃園醫院疫情爆發，指揮中心當時強烈建議各項比賽取消或停辦。

潘文忠表示，參與全國學生表演藝術類競賽的學生非常多，他們南來北往比賽的交通及住宿等，可能造成感染風險。教育部因此邀集相關單位開會，考量到團體賽有5000多隊在8個縣市舉行，在考量防疫前提下，決定停辦團體賽、個人賽則持續，這是一個不得已且為難的決定。

潘文忠說，全國學生表演藝術類競賽的場地需符合專業表演需求，而且要1年多前就預訂，1月底的疫情嚴峻，教育部才做出不得已的決定。團體賽既然取消了，如果要重辦，現在也沒辦法再找到適合比賽的專業場地。

對於學生的升學權益，潘文忠表示，已頒發決賽資格證明書視同競賽成績優等，函請各校、就學區及招生入學委員會納入參採。教育部也組成專案小組，將妥善規畫明年表演藝術類競賽辦理方式及防疫作為，提供學生展現學習成果的機會。

不過國民黨立委萬美玲質詢指出，全國學生表演藝術類競賽的團體賽，已連續兩年因為疫情而停辦，有8.1萬個學生、家庭及老師受影響，教育部深深傷了他們的心。

萬美玲說，今年全國學生表演藝術類競賽團體賽停辦，但HBL（高中生籃球競賽）卻正常舉行，現場還開放觀眾入場，連蔡英文總統都到場加油，相較之下，全國學生表演藝術類競賽團體賽停辦，這就說明了教育部是雙標。

民進黨立委張廖萬堅指出，教育部在1月底時決定停辦全國學生表演藝術類競賽團體賽，這是正確的，但疫情隨實在變，教育部應該有備案，他認為教育部決策過程有檢討空間。

(中時 )