蘋果和Google正面臨越來越多的立法者和監管者對其應用程式(APP)商店的審查。但蘋果和Google並沒有太大意願改變向開發商收取的費用而放棄大量收入。

從7月1日開始，透過Google Play應用商店為Android手機向Android開發人員收取數字銷售收入的前100萬美元的15％。之後，Google會提升至銷售額的30％。蘋果的收費與此類似。但從今年1月1日起，較小的公司可以向Apple申請15％的減免費。當開發商在App Store的銷售額超過100萬美元時，總費用會躍升至30％。

這是立法機構介入的結果，而蘋果也開始加大其遊說力道。蘋果披露了670萬美元的遊說支出，2019年的金額更高，達740萬美元。

亞利桑那州共和黨州眾議員Regina Cobb是該州這項提案的主要發起人，她稱蘋果和Google都大力遊說反對這項提案。這位議員表示，該法案涉及消費者保護和透明度，最終投票可能會在下個月舉行。

不過根據應用分析公司Sensor Tower的最新估算，與應用商店業務的規模相比，兩家公司目前都沒有因降價方案損失很多錢：

如果在Google Play上製定收入不超過100萬美元的15％費用表，那麼Google將少賺5.87億美元，約佔2020全年Google Play收入116億美元的5％。

而蘋果部分，Sensor Tower估計它將少賺5.95億美元，約佔2020年App Store估計收入217億美元的2.7％。

如果亞利桑那州的法案或者其他州的類似法案通過成為法律，這將意味著該地區的開發者可以繞過蘋果和Google的支付系統。然而，這類法案能否通過還很難說，因為最近北達科他州否決了這一項法案。

(中時新聞網)