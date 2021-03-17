【LIVE直播】NCC主委陳耀祥報告業務概況並備質詢｜2021.03.17

民進黨立委王定宇爆與同黨發言人顏若芳同居，昨（16）日王定宇上節目一一說明。不過，過去這一個禮拜，新聞鋪天蓋地，卻有某些電視台「噤聲」、未報導此新聞，對此，國民黨立委洪孟楷今在立法院質詢時，詢問NCC主委陳耀祥，是否符合新聞自由、媒體自律原則？陳耀祥表示，三立已遭民眾檢舉，NCC也發函要求該電視台說明。

洪孟楷指出，上禮拜二到現在，「某立委」的新聞相當熱門，但幾個特定新聞台卻隻字未提、沒有報導，跟主委所謂的公信、公平、收視率，在這幾家新聞台好像沒有看到。

陳耀祥回覆，原來新聞觀測統計是根據報導的人物多寡，至於完全沒有報導是一種新的類型，基本上尊重新聞自由。洪反問，這時又提新聞自由。

洪孟楷追問，是否聽說該委員跟某電視台高層很好，所以電視台高層下令希望幾家電視台不要報導。陳耀祥則說，並沒有聽過這樣的說法。

陳耀祥提到，此案已有民眾檢舉，已正式發函要求新聞媒體說明，目前被檢舉的部分是三立，有請三立新聞台的倫委會檢討、對外說明，會由他們內部先開會。至於什麼時候向NCC報告，則要看他們的進度。

NCC內容處處長黃文哲補充說明，基本上是配合電視台倫委會開會時間，原則上規定一到兩個月要提出說明。

(中時新聞網)