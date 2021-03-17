近日有很多球迷都在關注林書豪能否重返NBA？去到哪支球隊？在結束了G聯盟比賽之後林書豪已經回到家中，每天都在努力訓練，保持狀態，以爭取更好機會衝擊NBA。林書豪在接受訪問時表示，「我已做完我需要做的事情，完成了挑戰，雖然有人覺得我去打發展聯盟很瘋狂。我覺得（回到NBA）只是時間問題，肯定能實現，等等看吧，我知道自己屬於NBA，我就是個NBA球員。 」

可見得林書豪對於自己能夠重返NBA的信心還是很足的，相信他的團隊已經在接觸一些球隊了，要知道的是很多發展聯盟中打出的數據和帶隊能力不如林書豪的球員都被NBA球隊垂青了，再度證明自己的林書豪肯定也不會是無人問津的狀態，他的團隊肯定也在積極的操作了，所以才有了林書豪接受采訪的時候說到的「只是時間問題，肯定能實現」這樣的話。

林書豪上個賽季效力於聖克魯斯勇士，是發展聯盟最大牌球員之一。林書豪帶領聖克魯斯勇士打進四強，雖然最終遭到淘汰，但他個人場均貢獻19.8分、3籃板、6.2助攻，50%的投籃命中率、43%的三分命中率和88%的罰球命中率都是個人職業生涯新高，同時場均得分和助攻數也都在聯盟榜上留名。

再加上隊友和很多數據不如林書豪的球員都被NBA球隊簽約，所以很多球迷開始為林書豪的NBA之路著急，不過從他個人表態來看，還是信心滿滿的，這對於球迷們來說就是利好的消息，林書豪重返NBA，看起來希望很大。

(中時 )