高雄鼓山區17日凌晨3時40分許發生聚眾鬥毆事件，38歲的陳姓男子懷疑24歲尤姓男子出言侮辱其姪子，雙方相約在鼓山哨船頭公園談判，未料談判破局，陳男與友人黃男對尤男大打出手，警方獲報後共帶回涉案9人，警方依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，陳男因為質疑尤男私下對共同友人出言羞辱其姪子，夥同另外7男2女與尤男相約談判，雙方到場後陳男將尤男私下帶離眾人約100公尺外了解經過，未料，雙方一言不合發生口角，陳男便徒手毆打尤男頭部，在旁的黃男見狀後，再持球棒繼續毆打尤男，導致尤男頭破血流。

警方獲報後，出動快打警力到場查看，發現陳男一夥人已經離去，現場僅剩傷者尤男1人，尤男臉部多處擦挫傷，不斷滲出鮮血，經包紮後由救護車送醫，而警方後續則在臨海、鼓波路口攔查在場的陳男等人，共計帶回3車9人，全案依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方強調，絕對會強力打擊任何暴力事件，對於破壞社會秩序的不法行為絕不寬貸，不容許滋事份子恣意妄為，警方都會強勢執法來維護社會安定，給市民一個安居樂業的優質生活環境。

(中時 )