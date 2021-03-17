智慧城市論壇暨展覽（SCSE）將於3月23日至26日開幕。2021年全球疫情仍處於審慎觀察的情勢，台灣因防疫政策得宜，實體活動與民眾生活不受疫情影響。經主辦單位與全體參展廠商的溝通結論，今年以虛實整合的方式展出。這是自去年以來，全球第一檔實體結合線上的智慧城市國際展會。

2021年智慧城市論壇暨展覽活動，預計可觸及全球150個以上的國家地區、約15萬國際專業買主，超過60萬次以上的瀏覽量。其中國外瀏覽量將超過70％。此外，截至3月15日計有35個國家地區、62個城市的139位（含45位市長或副市長）城市代表及官員將參與SCSE線上展活動。

繼臺北市、桃園市之後，今年新增高雄市成為SCSE共同主辦單位，2014年智慧城市展開辦以來逐步受到各縣市政府的重視，2016年臺北市加入共同主辦單位舉辦《智慧城市首長高峰會》，目前該活動已經是全球城市首長知名論壇。

2021年智慧城市實體展會，共計有251家廠商，使用近1,000個攤位。展出智慧醫療、智慧交通、智慧建築、智慧節能、智慧安防、智慧政府等各種智慧應用。同時規畫實體論壇37場次，其中英文場次占54％，並以全球視訊會議及直播方式與國外鏈結，例如《智慧城市首長高峰會》、《永續城市論壇》、《大南方-新南向國際城市論壇》、《全球電信商智慧城市大會》、《全球系統整合商大會》等活動。

另外，為了讓國外專業買主即時了解實體展的內容，主辦單位也將以主題式專訪各參展廠商，經剪輯後放在線上展（Smart City Online）全年供國內外專業買主觀賞。

今年共計有10個縣市政府參與實體展示，包括臺北市、新北市、桃園市、臺中市、高雄市、新竹市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣及金門縣，為歷年來縣市政府參展最多的一次。

為促進國內跨領域的交流合作，主辦單位特別邀請了國內30多個產業公協會組織參觀。並發函邀請各部會及縣市政府派業務相關負責單位主管及承辦人員參加本次展會活動，希冀藉此促成更多的AIOT物聯網跨業應用的合作。而臺北市、桃園市及高雄市三個共同主辦單位，也將於線上與各友好城市舉辦《城市雙邊商務合作會議》。

目前海外共有波蘭皮瓦市（Pi?a）、捷克布拉格市（Prague）、哥倫比亞麥德林市（Medellin）、奈及利亞NITDA（資訊發展局）、馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）、菲律賓武端市（Butuan）等6單位，率同45家智慧城市相關廠商與台灣各城市進行雙邊交流媒合。

而國外公協會，例如：東協電腦公會ASOCIO、泰國IOT協會、越南電腦公會、菲律賓軟體協會、印度FICCI協會、印尼IOT協會、奈及利亞ITFA公協會、哥倫比亞 FEDESOFT軟體協會也都將分別於線上跟台北市電腦公會及相關合作單位簽署合作備忘錄（MOU）並進行交流媒合。

今年展覽主題為：智慧物聯網引領智慧城市再升級(AIOT Invigorates Smart City)。參展廠商中華電信、遠傳電信分別與台灣智慧城市產業聯盟合作，各自設立「5G應用主題館」；Nokia、伸波等都將展示5G最新的應用；另外由25家廠商共同發起推動台灣5G智慧杆的「產業技術規範」的「5G智慧杆標準推動聯盟」，首屆會長為台北市電腦公會榮譽理事長童子賢（和碩科技董事長），聯盟將於展覽期間3月24日下午舉行成立大會。另外光陽工業集團將於展覽期間發表電動機車及充電設施的整體解決方案。同時也將與中華電信舉辦5G & E-mobility論壇，雙方將宣示攜手合作進入東協市場。

(工商 )