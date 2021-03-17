近期房市火熱引起關注，政府開始打炒房，祭出信用管制、火速拍板實登修法以及行政院通過房地合一稅草案，動作頻頻引起業界一片嘩然，不過在剛性購屋需求不滅下，建商推案信心依舊，根據數字科技旗下的591新建案統計，329檔期六都、新竹推案量破6600億元，較去年同期成長4成，也創下3年來的新高，主因雙北精華地段案量大爆炸以及受惠台積電擴廠議題拉抬台南案量衝高，成為此次黑馬區塊。

今年329檔期六都有超過半數縣市推案量成長，其中台北市可說是「久旱逢甘霖」將近百分百的成長，信義、大同及文山區三大百億元建案量體灌入，是北市精華地段少見的大基地釋出，讓今年案量衝到近2千億元。去年年初受到疫情影響頗大的新北市，今年重返榮耀恢復以往推案千億元量體水準，今年大量體建案集中舊市區，市區房價有多少支撐力值得期待。

桃園市2021年整體案量小幅上漲，約4成左右，近兩年推案大熱區龜山A7重劃區在線個案已高達40餘個，賣壓不小，建商進場力道略減緩，今年推案亮點集中在生活機能完善的小檜溪重劃區。去年傳出投資客大批搶房的台中，今年檔期推案穩住千億元水準，漲幅約1成，十分穩健。

建設議題以往都是房地產不敗的利多消息，「護國神山」台積電南科擴廠消息、三井國泰安平合作案等等，台南房市添柴火，看準未來就業人口購屋需求，台積電廠區所在地的善化區有50億元的大量體建案「桂田磐古2期」進場，同樣也是受惠建設題材利多的高鐵特區，去年新案快速完銷，本次檔期推案也吸引不少關注。

今年推案略減超過1成的高雄，329檔期中大量體建案進場少，因高雄缺工嚴重，土地成本居高不下，種種外在因素讓營造成本估算困難，不少建商轉為保守推案，寧願不推也不要賠錢，觀望氣息濃厚，僅剩大型品牌建商像是興富發、龍騰及京城等推案撐場。

(時報資訊)