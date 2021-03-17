浩鑫(2405)進行產品組合調整，去年毛利率38％攀新高。浩鑫今年也獲選納入「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」成份股，公司自去年起中止低毛利的NB代工業務，因應全球新冠肺炎，開發多款醫療健康Kiosk與防疫機且已分別陸續進駐連鎖藥局通路與醫學中心，均為高毛利產品，再加上子公司暄達醫學的醫療級氣墊床出貨成長，且負壓傷口治療機已取得多國認證，陸續出貨。轉型有成拉高毛利率，去年全年EPS 0.17元。展望今年，浩鑫將持續擴大科技醫療市場版圖，在既有產品擴大市場占有率，新產品亦可望開花結果下，公司未來會以追求獲利穩健成長為優先。

浩鑫2020全年合併營收新台幣17.44億元，雖較2019年減少，然營業利益5549.1萬元、稅後淨利5810.8萬元，均較2019年大幅成長，每股稅後盈餘（EPS）0.17元。

浩鑫表示，浩鑫與暄達醫學持續加強合作拓展醫療科技市場布局，挾公司在全球五大洲30餘國建立的行銷網絡，與暄達在醫學領域之專業，除已見醫材與科技醫療產品銷售表現亮眼外，結合雙方各自技術優勢開發IoT應用整合方案醫療級氣墊床亦將問世，未來在集團的資源挹注下，包括市場推廣、產品開發時程、產品設計及生產彈性，都可望加大綜效。

展望今年，浩鑫預期營收表現將維持成長軌道，其中應用電腦產品維持穩健成長無虞，零接觸防疫Kiosk已陸續獲我國各大教學醫院與地區醫院採購與安裝，目前採購裝機完成已達百台，同時Kiosk產品亦進一步擴展市場，除醫療防疫應用外，健康照護應用也將是今年主力銷售市場。在暄達醫學部分，目前醫療用氣墊床的產能已接近滿載，新產品負壓傷口治療機及其周邊耗材在國內市場已陸續獲慈濟體系醫院、新光醫院等採購及進入國軍醫院聯採品項，海外市場亦已成功銷售至美國與巴西市場，今年有望取得日本認證。

(時報資訊)