1.台積電(2330)：今除息、每股配息2.5元，盤初股價開高612元，惟外資賣壓仍在，盤中翻黑轉貼息。

2.華邦電(2344)：擬砸131億元建置高雄12吋新廠，明年H2量產，昨外資轉買超5426張，今開高小漲，守穩5日線。

3.中鋼(2002)：2月獲利年增近四倍，昨外資買超6499張，今股價開高拚回5日線。

4.世界(5347)：外資看好新加坡新產能帶來的獲利推力，今年每股純益上修到5.82元，盤初股價一度漲至110元，惟調節賣壓仍重。

5.中鴻(2014)：4月盤價挑戰連十漲，不理外資連日賣超，盤初彈升近1.5%。

6.怡利電(2497)：季線有撐，今早追價買盤湧入，一度放量急漲逾9%，一舉收復全數短均。

7.英瑞-KY(1592)：驚現4.7億資金缺口，股價跳空跌停。

8.崇越(5434)：去年獲利登峰，擬配息8元，殖利率約6.45%，早盤帶量強漲逾4%。

9.中菲行(5609)：去年獲利8.62元，擬配息6元，獲利、股利都創新高，股價跳空登漲停，76.1元創波段高價。

10.志超(8213)：去年獲利新高，EPS達7.28元，晨盤上揚逾2.5%。

11.南茂(8150)：去年每股賺3.26元，擬配息2.2元，估今年業績成長雙位數百分點，早盤翻紅漲逾3.5%，再寫短波高點。

12.毅嘉(2402)：109年每股盈餘0.4元，擬配息0.5元，宅經濟+車用電子雙題材，股價走揚逾5%。

13.聯德控股-KY(4912)：不畏外資轉賣超，出貨搶搶滾，晨盤衝上190元漲停，續創波段新高價。

14.宇環(3276)：去年每股盈餘0.18元，擬不分派股利，外資回補，早盤仍飆上15.45元漲停，強勢攻頂。

15.生達(1720)：分割受讓，躍生泰最大股東，早盤走揚2%，飛越半年線。

16.璟德(3152)：LTCC市況火熱，今年營運樂觀，晨盤一度彈漲5%，衝上天價605元。

17.正達(3149)：買盤強力點火，股價連兩日觸頂，登逾6年高峰。

18.惠特(6706)：Mini LED有望導入iPad、筆電及電視等，產業前景可期，晨盤放量一度彈升4.5%，登波段高。

19.淳安(6283)：搭上車用題材，股價紅不讓，早盤火速飆頂，寫2年半高價。

20.精星(8183)：車市好轉，營運添柴，近期股價一路攀高，早盤彈漲6%，飛上歷史高點39.5元。

21.欣陸(3703)：去年EPS 1.87元，高殖利率護體，早盤放量漲1.7%。

22.力山(1515)：去年EPS 4.5元，擬配息3.6元，早盤漲約2%。

23.茂順(9942)：訂單能見度看至H1，外資昨回補，早盤漲逾5%。

24.網家(8044)：擬配息1.3元，今啟動庫藏股，早盤漲3.8%。

25.驊宏資(6148)：去年EPS 1.11元，擬配息約0.81元，外資連6日買超，早盤攻漲停，跳上半年線。

(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)