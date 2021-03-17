國防部長邱國正上任後，今首度到立院備詢。（呂昭隆攝）

國防部長邱國正答詢立委江啟臣質詢時表示，目前不考慮派兵去太平島，但國防部有其他因應作為。

據了解，國防部以移訓名義派駐在東沙島的海軍陸戰隊，目前仍在執行，並由陸戰隊輪流派官兵駐守。軍方為增強東沙島戰備，防止大陸軍演恫嚇，去年6月以移地訓練名義，派出海軍陸戰隊兵力進駐迄今。

軍方官員表示，陸戰隊駐防東沙島會採輪調方式，把東沙島當成陸戰隊的訓練基地，輪流派官兵移訓，讓東沙島一直保持有陸戰隊官兵駐防。

(中時 )