邱國正：目前不考慮派兵去太平島 有其他因應作為 10:052021/03/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部以移訓名義派駐在東沙島的海軍陸戰隊，目前仍在執行，並由陸戰隊輪流派官兵駐守。圖為海巡署官兵駐守的東沙島，進行例行戰備整備訓練。（摘自海巡署東南沙分署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長邱國正上任後，今首度到立院備詢。（呂昭隆攝） 國防部長邱國正答詢立委江啟臣質詢時表示，目前不考慮派兵去太平島，但國防部有其他因應作為。 據了解，國防部以移訓名義派駐在東沙島的海軍陸戰隊，目前仍在執行，並由陸戰隊輪流派官兵駐守。軍方為增強東沙島戰備，防止大陸軍演恫嚇，去年6月以移地訓練名義，派出海軍陸戰隊兵力進駐迄今。 軍方官員表示，陸戰隊駐防東沙島會採輪調方式，把東沙島當成陸戰隊的訓練基地，輪流派官兵移訓，讓東沙島一直保持有陸戰隊官兵駐防。 四國峰會各懷心思 美難撐起抗中聯盟 為何莊人祥不公布AZ疫苗真相 陳揮文爆內幕 (中時 ) #東沙島 #陸戰隊 #邱國正 #派兵 #太平島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國票金 擬增訂特別股條款 04:102021/03/17 金融．稅務 台北新仁愛路標線不清 駕駛常開錯道 04:102021/03/17 地方新聞 免計容積變公設 二方向補漏洞 04:102021/03/17 財經要聞 現任潛艦小組召集人將屆齡 邱國正：下任已有安排 有擬案 09:492021/03/17 政治 保護元件三大廠 Q1營收登峰 04:102021/03/17 證券．權證 鋰電池芯國產化 打造下座護國神山 04:102021/03/17 產業特刊 日本和牛 搶攻老饕胃 04:102021/03/17 時尚消費 總部大風吹5／茶、糖買賣變金控集團 新光起家厝第三代掌舵下將改建 09:152021/03/17 財經 歐洲多國停打AZ疫苗 世衛警示 04:102021/03/17 國際大事 台指期結算日 高檔踏步 04:102021/03/17 證券．權證 王之道／極端反中 鐵釀國安危機 07:142021/03/17 政治 政治熱門新聞 同居風暴 王定宇4個抱歉認錯了 曝太太第一時間反應 - 政治 稱對岸市場不穩定 農糧署長胡忠一語出驚人：鳳梨不再銷大陸 - 政治 - 工商 巴拉圭洽購陸疫苗 吳釗燮昨晚與巴國外長通電鞏固邦交 - 政治 與顏若芳共用衛浴？王定宇親揭租屋處格局 范世平回一句全場笑了 - 政治 為何莊人祥不公布AZ疫苗真相 陳揮文爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。