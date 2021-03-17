【中天互動LIVE】遊覽車撞山壁 蘇澳榮總最新消息 20120317

蘇花公路台9線115K蘇澳段，昨（16）日下午4時發生遊覽車失控撞山壁，造成6死39人輕重傷，車輛失控自撞後打橫在道路上，車體左側裂出大洞，後方則留下長達46.7公尺的煞車痕；遊覽車駕駛雖解釋是剎車失靈，不過有專業網友分析，應是當時車速過快發生「推頭」，又撞上「壁角」，才會造成嚴重傷亡。

遊覽車上民眾表示，當時過彎時速度非常快，而司機直到過彎處才急踩剎車，不過車體仍衝撞山壁後，在彈回撞上護欄，左側車體嚴重毀損，路上則留下長達46.7公尺的煞車痕，駕駛事後稱剎車失靈；不過該事件在臉書上引發討論，有網友認為因車速過快，高速過彎時「輪胎抓不住地面」，造成車輛仍直行暴衝，也就是俗稱「推頭」。

遊覽車駕駛雖解釋是剎車失靈，不過有專業網友分析，應是當時車速過快發生「推頭」，又撞上「壁角」，才會造成嚴重傷亡。（圖／民眾提供）

也有網友表示，該遊覽車屬後輪驅動，車速過快下若過彎，則會發生「轉向過度」輪胎會往外甩，即是俗稱「甩尾」。而車輛撞上後左側車體裂出大洞，網友則指出因為轉彎路段出現「壁角」，即水泥外牆的最角落，屬堅硬、尖銳的奪命事故場地，才會造成車體遭扯開破洞。

據了解，「推頭」在前輪驅動引擎的車輛較為常見，當過彎時重心急劇變化，又以下坡路段最明顯，會產生方向盤轉度與方向不同調情形，車頭就會直衝。

(中時新聞網)