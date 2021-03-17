前年任職台北地檢署法警廖明凱對於核算加班費時數有意見，他對北檢提起行政訴訟，台北地方法院行政庭法官認為，法警的職務範圍並不以開庭或值庭為限，上班時間以外值勤時被指派工作，仍得認為加班，北檢須對廖的加班案依判決見解另為適法處分。可上訴。

廖男因簽請北檢就他在2019年6月12日下午5點半到隔天上午8點30分的值勤15小時，核給6小時加班費共1944元，他向法警長詢問公文批核進度，經法警長告知再檢具當日具體工作內容及時間相關佐證資料，他在8月5日補充具體說明工作內容及時間。

去年北檢告訴廖男，加班時間從晚上7點50分起11點9分止，採計加班時數共3小時，扣除上開加班時段至翌日8時30分止，值勤處所待命，認定為值勤12小時，他認為計算方式不合理，向保訓會申請復審決定，遭駁回後提起行政訴訟。

北院認為，北檢只以廖男晚上7點50分起11點9分止的「值庭」核算加班費，但法警之職務範圍並不以開庭或值庭為限，其於上班時間以外值勤時，如有經指派執行本職業務之事實，仍得認為加班，北檢須重新計算加班時數，另為適法處分。

(中時 )