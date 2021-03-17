美國有線電視新聞網(CNN)16日報導，美國情報機構評估後認為，北韓恐正準備實施新一波核武測試；苟若成真，這將成為美國總統拜登就職以來，北韓首次進行核武試驗。美官員指出，由於國務卿布林肯與防長奧斯汀正在亞洲與日韓會談，平壤恐視其會談成果，來決定是否要核武測試。

由於美國與南韓正舉行春季軍演，加上美國國務卿布林肯(Tony Blinken)、防長奧斯汀(Lloyd Austin)此刻正在亞洲，與日本、南韓的外交與國防首長進行會談，故美國情報單位不敢大意、全程戒備。

美資深官員解釋，平壤可能視布林肯與奧斯汀在亞洲取得的會談成果，來決定是否要舉行核武測試。由於未來幾天有測試的可能性，拜登政府正舉行跨部會協商，來討論如果金正恩真的測試該如何公開回應。

官員還表示，根據衛星照與其他情報來源指出，北韓最可能測試的是飛彈或火箭發動機。北韓最後一次進行武器測試為2020年3月。過去幾天以來，美國情報持續關注黃海南道山陰洞(Sanum-dong)附近的軍事載具活動。過去情資顯示，山陰洞為彈道飛彈與太空發射載具的建造據點。智庫北緯38度的最新衛星圖也指出，北韓的寧邊核設施也出現活動。

美國北方司令部司令赫克日前警告(Glen Van Herck)，北韓使用裝載核彈頭的洲際彈道飛彈(ICBM)，威脅美國本土的能力已獲得證實。金正恩認為，ICBM對於嚇阻美國軍事行動與確保政權生存不可或缺。

不過，CNN引述區域專家說法，即使北韓採取核測試或任何程度的挑釁行動，也不會讓人感到意外。美國傳統基金會研究員克林諾(Bruce Klingner)認為，每逢美國與南韓新政府建立之初，北韓一貫都會採取強力挑釁行動。2017年川普就職、2009年歐巴馬甫到白宮，背後的目的是讓兩個比北韓更強的國家讓步。從歷史來看，金正恩一定會在任期頭幾個月採取行動，這完全可預見。

事實上，就在白宮表示還未收到平壤任何外交回應的數小時後，金正恩的妹妹金與正才剛警告拜登政府，如果想在未來4年安然入睡，就不要在剛上台的第一步中惹麻煩。

對此，白宮發言人莎琪(Jen Psaki)則表態「不與置評」，僅表示在布林肯、奧斯汀與日、韓間的會談中，區域安全無疑會成為討論的內容之一。除與日、韓會談外，布林肯與白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)近日也將在阿拉斯加，與中國大陸代表舉行會談。莎琪表示，屆時區域安全也將成為討論內容。

美國國務院聲明則表示，布林肯與奧斯汀重申北韓完全去核化的承諾，並為美國、日本與南韓進一步合作創造機會。

美官員指出，測試本身不讓人意外，使人驚訝的是金正恩居然隔這麼久才要測試。如果北韓真的膽敢在防長與國務卿都在亞洲訪問時進行測試，將成為對拜登的明確訊息，即美方最好視金正恩為區域關鍵人物。

克林諾則認為，如果平壤測試的是核武或ICBM，特別是2020年10月測試的「怪物級」洲際彈道飛彈「火星15」，威脅程度則不可同日而語。「這違反聯合國決議；拜登政府須強烈回應，而外交斡旋空間也會減少」。換言之，為避免平壤解讀為拜登退讓，一旦採取挑釁行動，美國外交作為將暫停3到6個月。克林諾解釋，如果平壤測試飛彈，美國回應將取決於飛彈射程、射多遠、是否飛越日本領土。

國務院官員表示，拜登政府仍在審核對平壤政策，未來幾週內就會完成。與川普時期相左，拜登政府堅持平壤完全去核化。不過，不管是拜登還是川普執政，北韓仍將持續研發飛彈與核彈頭。

(中時新聞網)