宜蘭蘇花公路16日下午發生重大車禍，遊覽車撞山壁造成6死39傷。全國公務人員協會前理事長李來希昨指出，這場重大車禍發生的地方就在「蘇花不改」路段。今他提到，當年自己糊裏糊塗沉默背書，為那條從「蘇花高」、「蘇花替」，到現在的「蘇花改」與「蘇花不改」的要命決策畫押，並無奈表示，究竟還要多少時間才能不再「蘇花不改」？還要付出多少代價？

李來希今在臉書提起蘇花公路車禍，回想自己當年代表機關參與行政院經建會開會，糊裏糊塗的沉默背書，為那條從「蘇花高」、「蘇花替」，到現在的「蘇花改」與「蘇花不改」的要命決策畫押，也想著大陸的雲端工程逆天建設一條接著一條的完成，真是無限的感慨與無奈。

全國公務人員協會前理事長李來希。（圖／摘自李來希臉書）

一條短短幾十公里的道路，搞了幾十年還不能定案，李來希不禁想問，究竟還要多少時間才能不再「蘇花不改」？還要付出多少代價？我們等得到嗎？

此外，李來希昨也感嘆，花東居民想要一條安全快速回家的道路真的好難，指這條「蘇花不改」路段，愛改不改，改得斷斷續續、東繞西繞，不只增加建造成本，還浪費時間。

李來希說，花東居民一再懇求修建補齊一條完整的快速道路，真不知道什麼時候才能完成，選前民進黨政府開了一張十年期的長票，選完恐怕又忘了。至於這場重大車禍，能不能喚醒政客們的記憶與承諾？作為花蓮的新住民，李來希喊話，籲請主政者快快還給花東民眾一個公道吧。

(中時新聞網)