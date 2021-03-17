余天、李亞萍的二女兒余苑綺，去年才二度抗癌成功，沒想到2月又傳復發，更被診斷出肺部跟淋巴有新腫瘤，讓她不得不全面停工接受化療，昨（16日）在臉書曬出與一雙兒女共享天倫之樂的照片，並吐露化療過程，一席話讓網友們都紅了眼眶。

余苑綺7年前驚爆罹患直腸癌，歷經30次化療抗癌成功後，未料再度傳出癌症復發，2月時就醫被診斷出肺部跟淋巴有腫瘤，在醫生建議下進行為期3個月的化療，演藝工作全面喊停，而她也在臉書曬出和一雙兒女共享天倫之樂的照片，接著寫道：「這次化療雖然只打了一種藥，還是吐得很慘，不過你們就是媽媽康復的動力，加油加油」。

余苑綺親吐化療過程。（圖／余苑綺 Chichi臉書）

眼見余苑綺為了兒女積極接受治療的意志力，讓網友們都紅了眼眶，也紛紛留言打氣：「雙寶是妳的動力，加油，為了兒女你一定可以的」、「妳兩個寶貝太可愛了、妳要更加勇敢堅強，一定會好好的」、「加油，過程很辛苦，但小孩和大家的祝福是妳的力量」、「希望你趕緊康復喔，可以好好陪伴小孩長大」。

余苑綺去年在雙親陪伴下和眾人分享抗癌歷程，更首度公開寫給兒女的遺書，唸道：「媽媽在天上會看顧你們，希望你們幸福快樂，媽媽會在天上保護你們，下輩子還要當一家人」，過程中更數度哽咽，並與雙親相擁而泣，讓在場所有人都不禁紅了眼眶。

(中時新聞網)