和泰集團和潤（6592）近年來營運規模持續擴大，且看好車輛分期付款及企業金融市場動能，因此在第一季即啟動籌資計畫，發行無擔保普通公司債並受各大金融機構的肯定與支持，超額認購率逾300%。

和潤企業表示，今年度的首次無擔保普通公司債標售已完成定價，原訂發行5年期20億元台幣，可增額或減額20%；然因各銀行、券商等金融機構參標情況熱絡，總投標金額逾60億元，超額認購率逾300%，最終開標結果加量至發行22億元台幣，發行年期5年期，並由華南銀行取得主辦承銷商資格，值此全球殖利率竄升之際，本次公司債發行之認購率及截標利率均相當亮麗，顯見和潤企業強勁之募資實力，以及金融機構對和潤企業的堅強支持。

此資金將成為營業資金配置、多角化業務發展之重要後盾。例如大型商用貨車/客車、大型重型機車等多元化分期產品的規畫、綠能新能源事業的布局、轉投資事業的發展等。

近期國際及本地市場利率反彈的風險短線未見解除跡象。美債10年期公債殖利率一度升抵1.6%左右，今年首波大型債券標售案發行利率一如預期走高，然由於疫情反覆，全球經濟復甦不確定性因素仍高，和潤企業為因應後疫情時代的營運資金需求，並顧及財務的健全，仍按董事會先前已決議批准之額度內，分批擇期在國內市場募集無擔保普通公司債，本次完成標售之22億元無擔保普通公司債計畫於4月中旬發行。

(時報資訊)