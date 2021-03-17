2021「春夏夜探貓頭鷹活動」將於5月18日(星期二)、6月17日(星期四)、8月6日(星期五)等三日舉行，林務局羅東林區管理處自2015年起，在太平山國家森林遊樂區推出以來，每年限定3場，在貓頭鷹最易觀察的季節中，邀請民眾至太平山觀察到夜行性猛禽-灰林鴞，甚至過程中也能一睹大赤鼯鼠及兩棲爬行動物等邂逅，同時也協助解決住宿問題，欲參與的民眾，請予活動當日入住，Check in的同時報名相關活動，並繳交費用＄100元即可！

太平山夜探貓頭鷹活動已邁入第7年，參加對象以住宿太平山莊遊客為主，活動分為室內講座及戶外夜觀行程，室內講座介紹台灣本島的12種貓頭鷹，其中戶外夜觀行程參加人數限制20人以下，透過人數限額，以干擾最小之活動設計，減少對棲地生物的影響，讓遊客了解動物之生態指標功能，也建立生態保育相關的知識與友善環境的作為。

根據宜蘭縣野鳥學會長期在太平山的鳥類調查監測資料，顯示太平山鳥類資源豐富，其中素有森林守護者的鳥類「貓頭鷹」，是夜行性的猛禽，更是生態環境的指標；在太平山曾被調查記錄到的種類有8種，分別為灰林鴞、黃嘴角鴞、褐鷹鴞、長耳鴞、鵂鶹、領角鴞、黃魚鴞及褐林鴞，等於佔台灣本島12種貓頭鷹的8/12，比例頗高，其中又以灰林鴞在太平山出現的頻度最高，也被作為太平山夜行性猛禽的指標物種。

太平山莊服務站廣場的灰林鴞大型公仔（羅東林區管處提供）

林務局羅東林管處除了邀請民眾至太平山當一位「夜探」外，在太平山莊服務站廣場也打造灰林鴞大型公仔，供遊客拍照打卡，同時並設計多樣化文創紀念品，如木鑰匙圈、手繪風格明信片、紙膠帶、原子筆等文具，與錢包、隨身鏡、保溫瓶、環保棉質手帕及提袋等生活實用品，讓遠道前來的遊客，留下自己與太平山的專屬記憶。

(中時新聞網)