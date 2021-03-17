Google今天宣布，2021年7月1日起開發者每年賺取的前100萬美元（約新台幣2830萬元），Google Play收取的服務費將從30%調降至15%。

Android & Google Play產品管理部副總裁薩瑪特（Sameer Samat）在官方部落格發文說，這項更動讓全球99%透過Google Play販售數位商品和服務的開發者，可以明顯感受到服務費調降近50%。這些預算讓開發者可以用在擴編工程師、行銷團隊、擴大伺服器容量等項目，幫助開發者在關鍵時刻擴大成長規模。

薩瑪特表示，這些投資項目對於成長初期的開發團隊為必要關鍵，然而應用程式的擴增成長並不會在收益達100萬美元之後就停止。Google看見有些合作夥伴在每年收益達200萬、500萬或1000萬美元之後，業務仍然在正成長的軌道上，因此Google Play決定不論開發團隊規模大小，統一調降每一名開發者每年總收入前100萬美元所收取的服務費。

薩瑪特強調，Google認為這作法是公平的，且符合Google致力協助每一名開發者獲得成功的理念。

薩瑪特也說，作為一個平台，只有在合作夥伴創造出佳績時，Google才得以成功。Android和Google Play 一直以來聆聽世界各地開發者的聲音，並在打造和經營此平台生態系統時致力將他們的意見回饋納入。Google 期待看見Android上更多品牌擴大營運規模，並期待與開發者社群更深入對話以找尋新的方式，在開發者建立事業的過程中為他們提供所需的技術與資金支援。（編輯：趙蔚蘭）1100317

(中央社)