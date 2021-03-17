塑膠材質為生活創造許多便利，卻也成為影響健康的隱憂。2018年維也納大學就曾在人類糞便採樣中發現塑膠微粒(micro plastics)。近期義大利研究也發現，塑膠微粒不僅進入代謝循環，連在胎兒與母體的胎盤中都有殘留。重症醫學專家黃軒醫師提醒，一般人會接觸到的塑膠微粒來源，大多是日常用品，如包裝材料、手提塑膠袋、地毯、人造塗料等，透過飲食、呼吸，無聲進入身體中。

●塑膠微粒在胎盤糞便都找到！淋巴循環大腦皆難逃

黃軒醫師指出，研究證實能藉由糞便排出體外的塑膠微粒，其顆粒比較大顆，細小的顆粒則能穿過肺、腸的上皮屏障，且直徑愈小吸收效率就愈高。小於10μm的塑膠微粒會從腸道進入淋巴、循環細統，更小的塑膠微粒甚至能夠進入大腦。

殘留體內的塑膠微粒，有可能引起各種身體反應，包括氧化應激、細胞因子分泌增加、細胞損傷、炎症、免疫反應，甚至DNA損傷和神經毒性等等。另外，塑膠微顆粒本身帶有的化學物質，也存在毒性風險。

塑膠微粒在胎盤糞便都找到！淋巴循環大腦皆難逃。(圖/今健康提供)

●一張口就吃進塑膠微粒？從食鹽到茶包恐都有

黃軒醫師分析，飲食是最容易接觸到塑膠微粒的途徑，由於海洋長年受到環境污染，海鹽中的塑膠微粒高達湖鹽的3倍，更是岩鹽與井鹽的7倍。這些塑膠微粒直徑在45μm-4.3mm之間，絕大多數小於200μm，與日常飲食烹調的食鹽一同進入人體內。

一張口就吃進塑膠微粒？從食鹽到茶包恐都有。(圖/今健康提供)

此外，東方人喝茶文化盛行，茶包的發明也讓一般人隨時都能喝茶。黃軒醫師指出，泡茶需用熱水，用以製作成茶包的食品級塑膠料，在高溫熱水下容易泡出各種有害物質。研究發現，將茶包泡在95度熱水中5分鐘，茶包纖維表面數以萬計的塑膠顆粒融入熱水中。根據估算，這杯熱茶不僅有茶多酚和蛋白質，更有多達116億個直徑100nm-5mm的塑膠微粒，以及31億個直徑≤100nm的奈米塑膠微粒。

●空污藏塑膠微粒進入血液 醫師憂癌症不可能消失

國期期刊《Environment International》曾刊登研究指出，從倫敦市中心9層樓屋頂蒐集到塑膠微粒來分析，每日沉積速度約是每平方公尺575顆粒到1008顆粒不等，至少可確認的塑膠微粒高達15種，以壓克力纖維佔大多數，極可能來自人們所穿的衣物。黃軒醫師解釋，這些顆粒體積足夠大，吸入時會停留在呼吸道，並順著唾液被吞入體內，較小者則進入肺部與血液，造成更大的潛在危害。

黃軒醫師表示，至2025年時將有3公噸魚吃下1噸塑膠微粒，且飲用水裡愈來愈容易發現塑膠微粒的存在，原因正是全球幾乎沒有任何一處未遭受塑膠污染，連帶也將讓下一代接觸到更多塑膠材料，而罹癌人數預計只會持續增加。提醒，人類持續耗費有限的醫療資源，卻未針對塑膠微粒問題採取行動，「癌症哪有可能消失？」現代醫療愈先進，癌症人數也愈來愈多，環境與飲食中的塑膠危害雖肉眼不可見，恐是影響人類健康的無形殺手。

(中時新聞網)