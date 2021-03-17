澳門「賭王」何鴻燊的26歲兒子何猷君，在2019年甜娶大陸超模奚夢瑤，小倆口並在同年產下兒子「Ronaldo」，幸福組成一家三口，夫妻相當保護兒子的隱私，沒有讓孩子的長相曝光，不過近日就有大陸八卦媒體曝光賭王金孫的正面照，為人母的奚夢瑤為此公開喊話，求各界幫孩子遮臉「最好打到親媽都認不出來」。

奚夢瑤和何猷君很保護1歲多兒子的隱私，沒有讓Ronaldo的長相曝光，只要照片中出現兒子的正臉，都會用後製軟體遮住容貌，曬育兒照也會巧妙避開正臉，不過大陸八卦媒體近日則曝光賭王金孫的長相，照片中，奚夢瑤媽媽力爆棚，雙手抱著兒子下車，而戴著白色漁夫帽的Ronaldo，好奇地坐在嬰兒車上東張西望，模樣相當可愛。

奚夢瑤2019年為何猷君生下兒子，幸福組成一家三口。（圖／取材自何猷君微博）

Ronaldo遺傳賭王家族的高顏值和媽媽的超模基因，圓滾滾大眼睛和一雙大長腿相當吸睛，儘管媒體有為小朋友打馬賽克，但五官還是很明顯，對此，為人母的奚夢瑤昨（16日）則在微博公開喊話：「孩子還小，懇請各位媒體老師在傳播時，打碼精細一點，最好打到親媽都認不出來的程度！」奚夢瑤為兒壓低姿態公開喊話，也讓外界感受到為母愛的偉大。

奚夢瑤微博全文。（圖／取材自奚夢瑤微博）

32歲奚夢瑤雖然被外界視為嫁入豪門，但她則不這麼認為，奚夢瑤過去就曾表示：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情，如果沒有愛情，什麼樣的豪門我都不想進」，也讓外界見識到奚夢瑤對這段戀情的重視與呵護。

(中時新聞網)