擁有爽朗笑容以及絕佳「肌肉棒子」身材的男星祖雄，是公認的「同志天菜」，但祖雄愛女生，來台發展9年，唯一認過的女友是俄羅斯女星安妮，而日前祖雄疑似有了新戀情，被拍到載烏克蘭辣模佳娜上摩鐵，一待就是3小時，而香車只能配美女，祖雄送妹回家後，還了租借的車，改騎YouBike回家。

被選為「不看臉最棒身材男明星」的祖雄，近日爆出有熱辣新戀情，據《鏡週刊》報導，本月10日他結束電視台工作後，搭乘捷運在南京三民站下車，先去前黑澀會美眉Apple情侶檔、夏和熙一起開的咖啡廳喝飲料閒聊，之後去附近吃了飯，才在下午5點多前往某高中停車場租車，原來前行程只是約會前的消磨時間。

祖雄租了一輛白色共享車往北市仁愛路開去，目的地是知名豪宅帝寶，不久後一名高挑辣妹從帝寶走向他，一看竟是3年多前宣稱為男友來台的烏克蘭辣模佳娜，她一上車就給祖雄一吻，接著兩人一路談笑驅車前往板橋吃飯，飯後約7點50分，祖雄載著佳娜開到土城永寧站相弄最深處，朝一間摩鐵駛入。

祖雄與佳娜在摩鐵待了3小時才離開，之後祖雄將佳娜送回帝寶門口，兩人又在車裡相處了一下，女方才下車回家，接著祖雄將車開到港經貿園區的地下停車場，還了車之後租了YouBike，一路從南港騎回汐止住處。

(中時新聞網)