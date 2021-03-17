大陸方面日前暫停輸入台灣鳳梨，大陸今出招推出《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》（以下簡稱「農林22條措施」），大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台胞台企在農業林業領域發展的各個方面，涉農涉林資金可申請補助。

朱鳳蓮今日在國台辦例行記者會上介紹「農林22條措施」，她指出，「農林22條措施」與「31條措施」「26條措施」一脈相承，進一步為台胞台企參與大陸農業林業發展及鄉村振興提供同等待遇。

她稱，「農林22條措施」有三大特點，一是立足新發展階段，支持台胞台企發展鄉村特色農業、林草生態產業，參與農村一二三產業融合發展，參與智慧農業、綠色投入品等方面的研發創新、成果轉化與技術服務。

第二，聚焦台胞台企關心的普遍性問題，如農村土地經營權和林地經營權，以及融資問題，措施對開拓內銷市場提出了有針對性的解決措施。

第三，「農林22條措施」支持參與城鄉冷鏈物流基礎設施、畜牧水產養殖等多個領域的建設和生產經營，鼓勵台企參與農林產品國家標準起草，支持台胞參與鄉村建設。基本涵蓋台胞台企在農業林業領域發展的各個方面；並就涉農涉林資金補助申請、深化台企與農墾企業合作、加強台灣農民創業園建設等方面提出具體措施。

(旺報 )