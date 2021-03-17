受酷寒天氣影響，美國2月零售銷售額意外疲弱，但由於政府將向大多數美國中低收入家庭發放新一輪新冠疫情援助資金，可望帶動零售額反彈。

美國商務部周二公布，2個月零售銷售額較1月大減3.0%，遠遜於經濟學家預估的月減0.5%。1月份的零售額數據從月增5.3%大幅上修至月增7.6%。

排除汽車、汽油、建材與食品服務後，2月零售額月減3.5%，較1月份上修後的月增8.7%大幅衰退。這個所謂的核心零售銷售額數據，與美國國內生產毛額（GDP）的消費者支出部分對應性最高。1月份核心零售額從月增6.0%上修至月增8.7%。

2月酷寒的天氣亦影響部分工廠生產，德州與南部其他地區遭到冰封，導致部分煉油廠、石化設施與塑料樹脂廠關廠停工。

除了極端氣候的影響之外，2月份零售額大減亦反映出此前美國家庭收到600美元支票的激勵效果逐漸消退。這筆一次性的現金發放，是去年12月底美國通過之近9000億美元新冠紓困振興方案的一部分。

不過這樣的情況可能只是暫時的，受惠於龐大的新一輪財政激勵措施，以及加快疫苗接種進度，今年美國仍可望創下自1984年以來最強勁的經濟增長。

賓州Naroff Economics首席經濟學家Joel Naroff表示，因酷寒與暴雪使2月份的經濟受到重創，但沒有理由對2月數據感到恐慌，經濟正快速向前邁進，隨著最新一輪激勵措施到來，經濟可望加快復甦步伐。

在拜登政府推出新一輪1.9兆美元新冠紓困與振興方案後，高盛在上周六將美國首季GDP成長預測從5.5%調升至6%，遠優於去年第四季的成長4.1%。此外，高盛看好美國今年經濟將成長7.0%，創下1984年以來最強勁的增長。去年美國經濟萎縮3.5%，創下74年來最疲弱的表現。

此外，聯準會周二發布的製造業報告雖然疲弱，但也不影響如此樂觀的經濟前景。該報告指出，受疫情導致全球半導體大缺貨影響，美國2月工廠生產指數較1月大跌3.1%。

(時報資訊)