日本18歲「最強新二代」木村光希(Koki)，日前接下精品服飾Valentino的日本區代言，並為其拍攝一系列日系風味的形象美照及廣告，在網路上陸續公開，木村光希一雙修長美腿意外成為網友討論的焦點。

木村光希2018年由雜誌模特兒出道後，憑著亮麗的外表與170cm高䠷身材橫掃時尚界，加上男神老爸木村拓哉，與歌手老媽工藤靜香的超強明星光環加持，讓她一出道就備受矚目，接續登上各大時尚雜誌的封面，並成為CHANEL、Coach、LV等各大精品爭相合作的模特兒，粉絲遍布全亞洲，IG更坐擁326萬人追蹤。

今年，木村光希又接下精品服飾Valentino的日本區代言，在官網上公開的形象照中，她換上該品牌所推出的刺繡鏤空襯衫，與各種修身洋裝，坐在地上擺出各種專業的姿勢，其中幾套短褲及短裙的造型，更將她一雙大長腿顯得更加纖細修長。

影片中，木村光希也成功演繹了以日式傳統音樂當背景，結合現代精品的衝突美，配合誇張又鮮艷的紫色妝容及深色紅唇，增添神秘感，吸引超過3萬人點閱，網友紛紛大讚「這影片真好看」、「光希太絕了」、「這雙腿真的是又細又長。

不久前曾傳出木村光希即將從高中畢業後便不再升學，打算全心投入演藝事業，讓媽媽工藤靜香無法接受，也讓木村拓哉夾在中間陷入兩難，但如今木村光希事業逐漸攀升，也讓外界相當好奇她未來的發展。

(中時新聞網)