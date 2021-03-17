國民黨黨主席改選預定將在今年的7月舉行，黨內多位大咖與已回復黨籍的中廣董事長趙少康都有意願參選，但目前真正表態參選且有資格者僅為現任主席江啟臣，然黨內對黨主席選舉卻是流言不斷、幾乎淪為放話大戰；對此，國民黨台北市議員王鴻薇直言，目前黨內沒有一個共主可以穩定局勢，才造成如今的狀況。

王鴻薇昨(16)晚在網路節目「雲端最前線」中指出，目前黨內流言不斷，對於各方的可能人選都有不同的傳言，合縱連橫的說法頻傳，誰跟誰又結盟了、誰的哪句話又造成某人有意願參選了，卻都沒人可以證實，這全是因為，現在國民黨內沒有一個能讓所有人信服的「共主」存在。

王鴻薇指出，日前智庫副執行長連勝文才被媒體傳說，是因為江啟臣的「大陸威脅說」激怒連戰，所以才憤而參選，但最後連家對外也否認，實際上完全沒有這件事；外傳趙少康與江啟臣私下有協議，將在黨主席選舉互相協助，雙方也矢口否認；日前江啟臣與柯文哲同台出席論壇，更傳出「藍白合」的說法，最後還不是一場空。

王鴻薇表示，黨主席選舉淪為放話大戰，誰誰誰又與誰誰誰合作，這全都是因為，這些候選人都沒有自信可以獨力完成黨主席的工作、帶領全黨，所以才拚命尋找著結盟的對象；所以目前各個候選人中，仍看不見一個明顯的「共主」，未來黨主席選舉誰將得勝，恐怕還很難說。

(中時新聞網)